Nach dem Messerangriff auf einen 29-jährigen Mann in der Wormser Innenstadt hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft Mainz mitteilt, sitzen die zwei 40 und 41 Jahre alten Männer wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft. Vor knapp zwei Wochen war es in der Wormser Innenstadt zu der Messer-Attacke gekommen. Dabei wurde das 29-jährige Opfer schwer verletzt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern laut Polizei noch an.