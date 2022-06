Beschuldigte nach Razzia gegen "Kalifatsstaat" in U-Haft

Die drei mutmaßlichen Islamisten, die am Dienstag bei der Razzia gegen die verbotene Vereinigung "Kalifatsstaat" festgenommen worden sind, bleiben in Untersuchungshaft. Alle drei Haftbefehle seien in Vollzug gesetzt worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz mit. Die Verdächtigen hätten bislang keine Angaben gemacht. Zwei von ihnen gehören demnach zu einem Moscheeverein in Bad Kreuznach und sollen unter anderem die radikalislamische Ideologie des "Kalifatsstaat" verbreitet haben. Der dritte Verdächtige ist den Ermittlern zufolge der Sohn des Anführers der Organisation, Metin Kaplan, der 2004 in die Türkei abgeschoben worden war. Dessen 44-jähriger Sohn wurde in Nordrhein-Westfalen festgenommen.