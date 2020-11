Das Schiff, das sich am Mittwoch auf dem Rhein bei Hamm festgefahren hat, ist wieder frei und kann weiterfahren. Nach Angaben der Polizei konnte es am Donnerstagmorgen mit Hilfe eines niederländischen Schubverbandes freigeschleppt werden. Schäden seien am Schiff, das 1.300 Tonne Kies geladen hat, nicht entstanden, so eine Polizeisprecherin. Auch Ladung sei nicht ausgetreten. Der Schiffsverkehr wurde wieder freigegeben. Er war für die Bergungsarbeiten in diesem Bereich gesperrt worden. Das Güterschiff war gestern vom Kurs abgekommen und „Am Fasanengrund“ steckengeblieben. Ein erster Bergungsversuch scheiterte.