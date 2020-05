per Mail teilen

Der Binger Oberbürgermeister Thomas Feser (CDU) hat vor zwei Wochen betrunken einen Autounfall verursacht. Das bestätigte er dem SWR. Im Binger Stadtrat gab es wegen des Vorfalls am Dienstag einen Eklat.

Bei der Sitzung sollte der CDU-Mann Feser für seine zweite Amtszeit als Oberbürgermeister verpflichtet werden. Doch die Mehrheit der Ampelkoalition in Bingen fehlte bei der Ernennung.

Der Grund: Ihnen sei Fesers Unfall mit einem erheblichen Alkoholpegel zugetragen worden, so der SPD-Fraktionsvorsitzende Philipp Staudinger. Deshalb hätten nur die Fraktionsvorsitzenden an der Ernennung von Feser teilgenommen. Das Verhalten des OB zeuge von mangelndem Verantwortungsbewusstsein und stelle auch das Urteilsvermögen von Feser infrage, so Staudinger.

OB Feser erklärte, dass er den Unfall sehr bedauere. Er sei in einer persönlichen Ausnahmesituation gewesen. Es habe sich um einen einmaligen Ausrutscher gehandelt. Unmittelbar nach dem Alkoholunfall habe er sich professionelle Unterstützung geholt und eine Therapie begonnen

Nicht der erste Fall

Im Gespräch mit dem SWR sagte Feser, dass der Unfall außerhalb seiner Dienstzeit und mit seinem privaten Wagen passiert sei. Er habe außerdem den Personalausschuss der Stadt Bingen im Vorfeld der Ratssitzung informiert.

Feser hatte bereits mehrfach mit Alkoholproblemen zu kämpfen. Vor 17 Jahren war ihm schon einmal der Führerschein entzogen worden. Im vergangenen Jahr hatte er nach eigener Aussage deshalb eine dreiwöchige Kur gemacht.

Stellungnahme von Thomas Feser im Wortlaut

"Den Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung am 30.04.2020 bestätige ich. Ich bedauere diesen Vorfall sehr und entschuldige mich für diese Verfehlung in aller Form.

Die sich daraus ergebenen Konsequenzen werde ich selbstverständlich tragen. Jeder, der mich näher kennt, weiß um meine persönliche Schwäche und das ich daran arbeite, diese abzustellen. Daher hatte ich auch im vergangen Jahr unter ärztlicher Kontrolle eine Kur angetreten und seit dieser Zeit eine deutliche Besserung verspürt.

Am besagten Tag des Vorfalls bin ich mit einer Entscheidung im persönlichen Umfeld konfrontiert worden, die für mich zu einer Ausnahmesituation geführt hat. Dies ist nicht zu entschuldigen und zu rechtfertigen, aber der Beweggrund für diesen Vorfall.

Unmittelbar nach diesem Rückfall habe ich mich an professionelle Unterstützung gewandt und eine Therapie begonnen. Diesen Sachverhalt hatte ich in nichtöffentlicher Sitzung den Damen und Herren des Personalausschusses, noch vor der Stadtratssitzung, vorgetragen."