Fernsehfastnachtssitzung "Mainz bleibt Mainz" soll stattfinden

Die Fernsehfastnachtssitzung "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" wird in diesem Jahr stattfinden. Das hat das ZDF bestätigt. Die Sendung werde allerdings nicht live am Fastnachtfreitag ausgestrahlt, sondern vorher im Kurfürstlichen Schloss aufgezeichnet, so der zuständige ZDF-Redakteur. Dies soll vermutlich am 22. und 23. Februar passieren. Derzeit plane man mit den vier beteiligten Vereinen ein etwa dreistündiges Programm. Wie das genau ablaufen soll, sei aber noch nicht klar. Ob Zuschauerinnen und Zuschauer dabei sein können sei ebenfalls noch ungewiss, so der ZDF-Redakteur. Es sei aber zum Beispiel vorstellbar, dass Aktive und Mitglieder aus den Vereinen und Garden im Publikum sitzen, natürlich unter Einhaltung der Corona-Bestimmungen. Auch im vergangenen Jahr wurde die Sitzung wegen Corona aufgezeichnet. Damals übertrug der SWR.