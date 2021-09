In Rheinhessen werden Winterquartiere für Flutopfer gesucht

per Mail teilen

An der Ahr fehlt es nach der Flutkatastrophe an allem: Wohnraum, Strom, Heizung. Die Rheinhessen-Touristik will jetzt Ferienwohnungen als Notunterkünfte anbieten.

Die Rheinhessen-Touristik GmbH, die normalerweise den Tourismus vorantreiben will, bietet den Opfern der Hochwasser-Katastrophe im Ahrtal Hilfe an. Sie sucht in Rheinhessen Vermieter und Vermieterinnen, die ihre Ferienwohnungen zur Verfügung stellen.

Heizungen sind kaputt

Nach Information der Rheinhessen-Touristik ist inzwischen klar, dass in einigen Hochwassergebieten die Energieversorgung bis zum Winter nicht wieder vollständig sichergestellt werden kann. Gleiches gilt für den Anschluss an das Erdgasnetz. Menschen, die jetzt noch in ihren beschädigten Häusern leben, können zum Teil im Winter nicht bleiben, weil die Heizung nicht funktionieren wird.

Unterkunft auf Zeit gesucht

Die Rheinhessen-Touristik sucht deshalb nun die Unterstützung der rheinhessischen Gastgeber. Wer eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus hat, sollte überlegen, ob die Unterkunft auf Zeit den betroffenen Menschen aus dem Ahrtal zur Verfügung gestellt werden kann. Die Gastgeber, die das tun wollen, sollen sich mit der Rheinhessen-Touristik in Verbindung setzen.

Der Dachverband, die Rheinland-Pfalz-Touristik, hat zusammen mit dem Wirtschaftsministerium eine Onlinedatenbank aufgelegt, in der die zur Verfügung gestellten Unterkünfte aufgelistet werden. Diese Liste wird auf der Homepage des Ahrtals direkt ausgespielt, so dass die Menschen vor Ort sich direkt mit den Gastgebern in Verbindung setzen können.