Mitte Mai haben Polizisten und Polizistinnen in einer Mainzer Altstadtkneipe gefeiert - offenbar zu viele, zu lange, zu nah beieinander. Die Ermittlungen der Polizei sind nun abgeschlossen, nun ist die Stadt am Zug.

Man werde aber frühestens im Juli über Bußgelder für die Polizisten und Polizistinnen entscheiden, so ein Stadtsprecher. Die Stadt habe jetzt erst die Ermittlungsergebnisse der Polizei bekommen

Bericht der Polizei wird ausgewertet

Der mehrseitige Bericht soll genau darlegen, welche Polizisten wann in der Gaststätte waren. Vermessungen des Ordnungsamts hatten ergeben, dass sich 27 Menschen gleichzeitig in der Kneipe aufhalten dürfen. Nur so seien die Corona-Abstandsregeln einzuhalten. Auch der Wirt soll nun noch einmal zu den Ereignissen des Abends befragt werden. Erst wenn dieses Gespräch und die Akte der Polizei ausgewertet seien, würden die Strafen festgelegt. Nach Angaben des Stadtsprechers kann dies noch einige Wochen dauern.

Vorläufige Versetzung

Bei der Polizei will die Entscheidung der Stadt abwarten und erst dann mögliche dienstrechtliche Konsequenzen ziehen. Der an besagtem Abend zuständige Dienstgruppenleiter des Altstadtreviers ist laut Polizei vorerst in die Dienststelle nach Oppenheim versetzt worden. Dabei handele es sich aber lediglich um eine vorläufige Maßnahme, für die Zeit der Ermittlungen.

Mindestens 36 Polizisten in der Kneipe

An dem besagten Abend Mitte Mai sollen nach bisherigen Erkenntnissen mindestens 36 Polizisten und Polizistinnen dort gefeiert haben. Dabei sollen sie gegen die Corona-Auflagen verstoßen haben. So seien laut Polizei weder Abstände eingehalten, noch Mund-Nase-Masken getragen worden, wenn sich innerhalb der Gaststätte bewegt wurde.