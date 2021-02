per Mail teilen

Nachdem das Wahlbüro in Mainz bis zu 200 Briefwahlunterlagen doppelt verschickt hat, beschweren sich nun Bürger, dass in ihren Briefwahlunterlagen kein Stimmzettel war. Die Stadt Mainz spricht von "Einzelfällen".

Als Christian Zagar aus Mainz am Mittwoch seine Briefwahlunterlagen öffnete, gab es eine Überraschung: In dem Brief waren zwar einige Wahlunterlagen, aber kein Stimmzettel. Nachdem Zagar ein Bild seiner Unterlagen auf Facebook postet, melden sich noch zwei Freunde von ihm, die auch keinen Stimmzettel bekommen haben.

"Es wird ein Versehen sein", sagt Zagar. "Trotzdem ist es unglücklich." Er sieht die Gefahr, dass solche Fehler Wasser auf die Mühlen der Menschen ist, die die Legitimität einer Briefwahl in Frage stellen. "Ich habe jetzt beim Wahlbüro angerufen. Die wollen sich nun mit mir in Verbindung setzen."

Gerade meine Briefwahlunterlagen bekommen. Finde den Fehler ... richtig: Die #Landeshauptstadt #Mainz verschickt...Posted by Christian Zagar on Wednesday, February 17, 2021 Christian, Facebook

Stadt Mainz spricht von "normalen Fehlerchen"

Solche Fehler seien Einzelfälle, teilt ein Sprecher der Stadt Mainz auf SWR-Anfrage mit. Man habe bereits über 46.000 Briefwahlanträge erhalten. Das sei bereits gut drei Wochen vor der Wahl Rekord für eine Landtagswahl in Mainz. "Das hier und da ein Fehlerchen passiert, ist normal", sagt der Stadtsprecher. Betroffene sollen sich in diesem Fall im Wahlbüro melden, dann werde ihnen der Stimmzettel nachgeschickt.

Nicht der erste Fehler im Wahlbüro

Anfang der Woche war bekanntgeworden, dass das Mainzer Wahlbüro in bis zu 200 Fällen Briefwahlunterlagen doppelt verschickt hat. Grund für das Versehen war nach Angaben der Stadt ein Druckfehler. Eine Gefahr der doppelten Abstimmung bestehe nicht: Spätestens am Wahlsonntag am 14. März würde es den Wahlhelfern auffallen, wenn Wahlscheinnummern doppelt auftauchen. Doppelt zu wählen ist nach dem rheinland-pfälzischen Wahlgesetz eine Straftat. Ausdrücklich auch dann, wenn es ein Fehler der Verwaltung war, dass Stimmscheine zweimal verschickt wurden.