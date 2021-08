Mit einem Aufruf zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Rheinland-Pfalz und zur Wahrung bürgerlicher Freiheiten hat die designierte FDP-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl, Daniela Schmitt, den Wahlkampf ihrer Partei eröffnet. Die Partei erhofft sich ein zweistelliges Wahlergebnis.

"Rheinland-Pfalz braucht eine Stimme der Marktwirtschaft, der gesellschaftlichen und persönlichen Freiheit, des starken Rechtsstaats und des sozialen Aufstiegs", sagte Schmitt am Samstag auf dem Landesparteitag in Mainz. Und diese Kombination gebe es nur mit der FDP in der Regierung.

Mit dem neuen Wahlprogramm werde die Grundlage dafür gelegt, dass die FDP auch die nächsten Jahre Regierungsverantwortung übernehmen könne, sagte Schmitt.

Wahlprogramm verabschiedet

Das Wahlprogramm, das am Nachmittag von knapp 200 Deligierten verabschiedet wurde umfasst Schwerpunkte wie Bildung, Wirtschaft, Verkehr und Digitalisierung. Beim Thema Bildung will die FDP Lehrer verpflichten, sich beim Thema digitale Unterrichtsmöglichkeiten fortzubilden. Außerdem will die FDP in einem Modellversuch angehende Lehrer dazu verpflichten, vor dem Studium eine Eignungsberatung zu machen.

Beim Thema Wirtschaft will die FDP verhindern, dass kleine Unternehmen durch zusätzliche Bürokratie über Gebühr belastet werden. Deshalb sollen Kommunen künftig prüfen, ob neue Verordnungen negative Auswirkungen auf mittelständische Betriebe haben. Zudem setzt sich die Landes-FDP dafür ein, Ladenöffnungszeiten zu liberalisieren. Jedes Geschäft solle selbst darüber entscheiden können, wann es öffnet und schließt, heißt es im Programm.

Gegen Fahrverbote für Dieselfahrzeugen

Beim Thema Verkehr sprechen sich die rheinland-pfälzischen Liberalen gegen Fahrverbote für Dieselfahrzeuge aus. „Dieselfahrverbote sind in rheinland-pfälzischen Städten und Gemeinden zum Gesundheitsschutz nicht erforderlich, heißt es im Wahlprogramm. Darüber hinaus sind die Liberalen gegen ein generelles Tempolimit. Den Radverkehr wollen sie fördern und sie sind für die weitere Reaktivierung von Bahnstrecken, wenn es dafür jeweils realistische Kosten-Nutzen-Analysen gibt.

Bei der Digitalisierung geht es der FDP vor allem darum, diese in der Verwaltung weiter voranzutreiben. Das lästige Ausdrucken, manuelle Bearbeiten und Weiterleiten von Dokumenten per Briefpost in der Verwaltung müsse ein Ende haben, heißt es. Dazu gehört für die Liberalen beispielsweise, dass Bürger Bauanträge – ähnlich wie Steuererklärungen – in digitaler Form einreichen können. Außerdem: Ein neuer Personalausweis, eine Gewerbeanmeldung, eine Fahrzeuganmeldung und vieles mehr soll in den Rathäusern durchgängig über das Internet möglich sein. Damit das alles überall umgesetzt werden kann, solle sich das Land an der Einrichtung entsprechender Bürger-Services finanziell beteiligen, heißt es im Wahlprogramm.

Aufstellung der Liste für die Landtagswahl am 7. November

Spekulationen über mögliche Bündnisse nach der Landtagswahl am 14. März erteilte Schmitt eine Absage. Die FDP habe nach der Landtagswahl 2016 mit ihrem Eintritt in die Ampelkoalition für einen Politikwechsel in Mainz gesorgt. "Und wie schon 2016 ist klar: Wer FDP wählt, wählt kein Bündnis. Wer FDP wählt, wählt nicht Jamaika, Schwarz-Gelb oder Ampel. Wer FDP wählt, wählt liberale Politik", sagte Schmitt, die maßgeblich an der Ausarbeitung des Programmentwurfs beteiligt war.

Die Wirtschaftsstaatssekretärin war vor wenigen Wochen vom FDP-Landesvorstand zur Spitzenkandidatin vorgeschlagen worden. Über die Aufstellung der Liste für die Landtagswahl entscheidet die Partei auf einem gesonderten Parteitag am 7. November. Der Landesvorsitzende und Wirtschaftsminister Volker Wissing war am vergangenen Wochenende zum Generalsekretär der Bundes-FDP gewählt worden.

FDP will zweistelliges Wahlergebnis erreichen

Wissing hatte die Mitglieder seiner Partei zuvor zur Geschlossenheit und Zuversicht im Landtagswahlkampf aufgerufen. "Unser Ziel ist es, zweistellig zu werden", sagte er am Samstag in seiner Eröffnungsrede. Er warnte darin auch vor staatlichem Interventionismus; Unternehmen müssten bei Forschung und Entwicklung die nötigen Freiräume erhalten.

Wenn es bei der Bekämpfung der Pandemie Grundrechtseingriffe gegeben habe und gebe, müssten die stets begründet werden, sagte Wissing. Kritik an derartigen Beschlüssen sei notwendig und müsse erlaubt sein. Mit Blick auf die weitere Corona-Entwicklung sagte er: "Wir werden nicht zurückkehren können zu einem neuen Lockdown." So dürfe es keine flächendeckende Schließung von Schulen mehr geben. Besser sei es, punktuell zu reagieren.

FDP liegt im aktuellen SWR-Politrend für Rheinland-Pfalz bei sechs Prozent

Mit dem Wiedereinzug in den Landtag 2016 gelang der FDP gleichzeitig der Sprung in die Regierung. Die SPD als stärkste Fraktion ging mit den Grünen und der FDP in eine so genannte Ampelkoalition. Ob diese nach der nächsten Landtagswahl weiter bestehen kann, ist ungewiss.

In Wahlumfragen lag die rheinland-pfälzische FDP im Frühjahr vergangenen Jahres bei rund zehn Prozent. Seitdem ist die Zustimmung zurückgegangen. Im aktuellen SWR-Politrend vom September lagen die Liberalen bei sechs Prozent.