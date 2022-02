Fastnachtsvereine finden Mainz bleibt Mainz-Programm gut

Die Verantwortlichen der Mainzer Fastnachtsvereine, die an der Fernsehsitzung „Mainz bleibt Mainz“ beteiligt sind, sind zufrieden mit dem Programm.

Die Zuschauer könnten sich auf eine schöne und runde Sitzung freuen, so der Präsident des Mainzer Carneval Vereins, Urban. Dieser Meinung ist auch der Präsident des Gonsenheimer Carneval Vereins, Krawietz. Es sei aber erneut eine besondere Situation, weil die Aktiven ihre Nummern nicht vor Publikum testen konnten. Beim GCV sei man sehr zufrieden, weil der Verein unter anderem mit Protokoller Erhard Grom und Kabarettist Lars Reichow gut vertreten sei.

Beim Mainzer Carneval Club MCC hätte man sich mehr Beiträge aus den eigenen Reihen gewünscht, so Präsident Sitte. So habe zum Beispiel der ehemalige Pfarrer aus Flörsheim, Sascha Jung, einen Super-Vortrag mit Kritik an der Kirche. Bei der Fernsehsitzung, die am Freitag im ZDF ausgestrahlt wird, sind auch wieder Johannes Bersch als Moguntia sowie Sitzungspräsident und Obermessdiener Andreas Schmitt dabei.