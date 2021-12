Immer mehr Fastnachtsvereine sagen Saalfastnacht ab

Immer mehr Fastnachtsvereine in Rheinhessen sagen ihre Sitzungen und Umzüge wegen Corona ab. Auch bei der Alzeyer Carneval Gesellschaft wird es vorerst keine Veranstaltungen in Präsenz geben. Wie der Sitzungspräsident der Alzeyer Carneval Gesellschaft mitteilte, soll stattdessen eine Online-Sitzung aus verschiedenen Fastnachtsbeiträgen zusammengestellt werden. Außerdem sei auch wieder einen Kostümwettbewerb für Kinder geplant. Auch der Ingelheimer Carneval Verein und der Karneval-Club Kastel in Wiesbaden haben ihre geplante Saalfastnacht abgesagt. Zu groß sei die Gefahr, dass sich dort jemand mit dem Coronavirus anstecke. Der Karneval-Club Kastel hat angekündigt, eine Sitzung im Internet per Livestream zu übertragen.