per Mail teilen

In Mainz hat der erste Fastnachtsverein Veranstaltungen wegen Corona abgesagt. Der Gonsenheimer Carneval Verein wird zwei seiner Traditions-Feste streichen.

Der Gonsenheimer Carneval Verein (GCV) hat in einem Schreiben an seine Mitglieder mitgeteilt, dass in der nächsten Fastnachtskampagne die Stehungen und der Ball nicht stattfinden werden. Die Abstandsregeln könnten auf diesen Veranstaltungen nicht eingehalten werden.

Verein plant Alternativkonzept

Die Sitzungen und die Kammerspiele sollen aber stattfinden. Nach Angaben von GCV-Präsident Krawietz plant der Verein, ein Online-Streaming der Veranstaltungen anzubieten. Möglicherweise könnten auch Zuschauer in der Halle erlaubt sein.

Andere Vereine noch nicht entschieden

Bei anderen Mainzer Fastnachtsvereinen ist noch nichts entschieden. Der Sprecher des Mainzer Carneval Vereins (MCV), Michael Bonewitz, sagte, dass man erst abwarten müsse, welche Konzepte die Marketing-Gesellschaft der Stadt für die Säle anbiete. Zudem beobachte man, wie sich das Infektionsgeschehen nach den Sommerferien entwickele. Beim Mainzer Carneval Club (MCC) zeigt man sich ebenfalls abwartend. Entscheidend sei, welche Vorgaben die Stadt Mainz mache