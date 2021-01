Der Fastnachtsumzug im Mainzer Stadtteil Finthen fällt wegen der Corona-Pandemie aus. Das hat der Vorsitzende des Finther Carneval Vereins, Volker Conradi, mitgeteilt. Die Gesundheit von Teilnehmern und Besuchern könne nicht garantiert werden, deshalb werde auch die komplette Saal- und Kneipenfastnacht in der kommenden Kampagne abgesagt.

Der "Finther Zug der Lebensfreude" gilt mit knapp 70 Zugnummern als zweitgrößter Fastnachtsumzug in Mainz. Er findet in der Regeln am Fastnachtssonntag statt und zieht etwa 50.000 Besucher an.

Fastnachtsvereine wie der Mainzer Carneval Club (MCC), die Prinzengarde oder der Gonsenheimer Carneval-Verein (GCV) bereits Online-Sitzungen, die im Internet übertragen werden. Auch Freiluft-Veranstaltungen seien eine Überlegung wert, heißt es von Seiten der Vereine. Andere, vor allem kleinere Vereine, haben hingegen angekündigt oder bereits bekannt gegeben, alle Fastnachtsveranstaltugen abzusagen.