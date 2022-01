per Mail teilen

Fußball-Bundesligist Mainz 05 hat auch in diesem Jahr wieder ein aktuelles Fastnachtstrikot. Auf der Vorderseite ist nach Angaben des Vereins das bekannte M-Muster in den traditionellen Fastnachtsfarben Rot, Weiß, Blau und Gelb zu sehen. Auf der Rückseite sind die Noten des Narhalla-Marsches abgebildet - der Tor-Hymne von Mainz 05. Von dem Erlös gehen nach Angaben des Vereins 5 Euro pro Trikot an Orchester und Musikvereine aus der Region.