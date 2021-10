Mainzer Fastnachtskünstler sagen 2G-Veranstaltungen ab

per Mail teilen

Andy Ost und Woody Feldmann sagen ihre Auftritte für die Fastnachtskampagne in Mainz ab. Sie werten die 2G-Regel als Ausgrenzung.

Die Mainzer Fastnachtsvereine haben sich für die 2G-Regelung bei ihren Veranstaltungen entschieden. Das heißt, nur wer genesen oder geimpft ist, darf an den Sitzungen teilnehmen. Lediglich negativ getestete Personen haben keinen Zutritt.

Das wollen die beiden Fastnachter Andy Ost und Woody Feldmann nicht mitmachen. Sie haben ihre Auftritte in der Kampagne 2022 bei den Mainzer Fastnachtsvereinen abgesagt.

Andy Ost ist die Entscheidung schwer gefallen

Nach langem und intensivem Austausch habe er sich mit seinem Management dazu entschieden, an 2G-Veranstaltungen nicht teilzunehmen, schreibt er in einem Statement, das der Mainzer Allgemeinen Zeitung vorliegt.

"Als Kulturschaffende stehen wir für Einheit, Liebe und Toleranz, weshalb es für uns keine Lösung ist, Menschen generell den Zugang zur Kultur zu verwehren."

In seinem Statement distanziert sich Andy Ost aber deutlich von Corona-Leugnern und Verschwörern. Es gebe sicherlich Orte und Gegebenheiten, an denen eine 2G- oder sogar 1G-Lösung sinnvoll sei.

Allerdings liege der Weg aus der aktuellen Situation für ihn in einem Miteinander und Füreinander, so Ost weiter, Ausgrenzung passe daher nicht zu seinem Team. Auch wenn er eine gewisse Angst vor wirtschaftlichen Verlusten nicht leugnen könne.

Fastnachterin Woody Feldmann lehnt 2G strikt ab

Auch Woody Feldmann, die mit ihrem Tupperdosen-Hit bei Mainzer Fastnachtssitzungen bekannt geworden ist, sagt alle 2G-Veranstaltungen in dieser Kampagne ab. In einem Video-Statement in den sozialen Netzwerken erklärt sie warum:

"Weil wir diese Art der Ausgrenzung und Diskriminierung in keinem Fall unterstützen."

Sie bittet ihre Fans in ihrer Videoansprache ebenfalls die 2G-Regelung nicht mitzumachen. "Bitte unterstützt diese Spaltung in keinster Weise", sagt Feldmann.

Andy Ost und Woody Feldmann gehören bei mehreren Mainzer Fastnachtsvereinen fest zum Sitzungsprogramm dazu. Beide Künstler verdienen auch außerhalb der Fastnacht ihren Lebensunterhalt mit Bühnenauftritten.