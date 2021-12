Mainzer Fastnacht eG empfiehlt Absage der Kampagne

per Mail teilen

Die Mainzer Fastnachtskampagne steht vermutlich wieder vor dem Aus. Dies betrifft sowohl die Veranstaltungen im Saal als auch die Straßenumzüge.

Die Entscheidung fiel am Abend auf einer Sitzung der Mainzer Fastnacht eG, einer Vertretung vieler Garden und Vereine. Das bestätigte Vorstandssprecher Markus Perabo auf SWR-Anfrage.

Gesundheit der Besucher geht vor

In einer E-Mail hat sich die Füsilier-Garde Gonsenheim, eine der bedeutendsten Garden in Mainz, an ihre Mitglieder gewandt. Die Garde bedauere die Absage, heißt es darin, unterstütze sie aber uneingeschränkt. Man trage die Verantwortung, dass die Mitglieder und Besucher der Veranstaltungen gesund bleiben. Stattdessen plane man nun eine Online-Veranstaltung. Das Angebot soll kostenlos sein.

Einige Vereine hatten schon abgesagt

Bereits im Vorfeld hatten einige Vereine und Garden ihre Fastnachtsveranstaltungen wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Zuletzt beispielsweise der Mainzer Narren Club oder die Garde der Prinzessin.

Der Sprecher der Fastnachtsgenossenschaft Matthias Goldbeck sagte, er gehe davon aus, dass die weiteren Vereine folgen werden. Der Fastnacht eG gehört auch der Mainzer Carneval-Verein (MCV) an, der den Rosenmontagszug veranstaltet, zu dem vor der Pandemie rund 500.000 Menschen auf den Straßen feierten.