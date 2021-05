per Mail teilen

Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) bittet die Narren an den kommenden Fastnachtstagen, auf die Corona-Regeln zu achten. Fastnachter sollten zudem darauf verzichten, auf der Straße zu feiern. Auch bei den Online-Sitzungen sollten Bürger die Kontaktbeschränkungen beachten und nicht in größeren Gruppen zusammenkommen, sagte Ebling. Die Mainzer Ordnungsdezernentin Manuela Matz (CDU) bittet die Narren, auf jegliche Fastnachts-Partys zu verzichten. Der Verzicht würde im nächsten Jahr mit einer umso größeren Fastnachts-Kampagne belohnt, so Matz.