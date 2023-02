Hier wird in der Region Mainz Fastnacht gefeiert

Die fünfte Jahreszeit ist in vollem Gange. Von Weiberfastnacht bis Fastnachtsdienstag gibt es Umzüge, Feste und Partys. Hier finden Sie einen kleinen Überblick über närrische Veranstaltungen.

Die Weiberfastnacht am Donnerstag wird traditionell um 11:11 Uhr am Fastnachtsbrunnen am Schillerplatz eröffnet und leitet die Straßenfastnacht ein. Auf einer Bühne gibt es Musik und den ganzen Tag ist Fastnachtsparty mit närrischem Treiben angesagt. Kneipen, Bars und Clubs in der Mainzer Innenstadt feiern mit.

In Bad Kreuznach feiern die Narren ab 11:11 Uhr im "Narrenkäfig" auf dem Kornmarkt und in der Roßstraße bis in den Abend.

Der Narrenkäfig in Bad Kreuznach ist ein abgesperrter Bereich in der Innenstadt. SWR

Am Samstag lockt der größte Kinder- und Jugendmaskenzug Europas in die Mainzer Innenstadt. Unter dem Motto "Die Weltgeschichte lehrt uns eins: Rom ging vorbei, doch Mainz bleibt Mainz" ziehen Kindergarten- und Schulkinder ab 14:11 Uhr durch die Straßen - natürlich bunt verkleidet.

Am Samstag ab 13:33 Uhr zieht sich der Zug mit über 100 Nummern durch die Innenstadt von Bad Kreuznach. Darunter befinden sich viele aufwändig gestaltete Motivwagen. Das Finale findet auf dem Kornmarkt statt, wo die besten Motivwagen, Komiteewagen und Fußgruppen prämiert werden.

Der Zug durch den Stadtteil Finthen ist der zweitgrößte Fastnachtszug der Stadt Mainz. Zum 67. Mal findet er in diesem Jahr statt. Start ist am Sonntag um 14:11 Uhr.

Seinen Höhepunkt erreicht die Wiesbadener Fastnacht am Fastnachtssonntag. Dieses Jahr startet der Zug schon um 12:11 Uhr - eine Stunde früher als normal. Auch der Zugweg hat sich geändert. Der Bereich der Klarenthaler Straße, der Elsässer Platz sowie der innere Bereich der Ringkirche werden ab diesem Jahr kein Bestandteil der Zugstrecke mehr sein.

dpa Bildfunk Fredrik von Erichsen

Nur alle fünf Jahre findet der Umzug in Gau-Odernheim statt. Dieses Jahr ist es am Sonntag wieder so weit. Ab 13:11 Uhr startet die "Oremer Fassenacht" des TSV Gau-Odernheim.

Nur eine Stunde später beginnt der wenige Kilometer entfernte Alzeyer Fastnachtsumzug. Er schlängelt sich am Sonntag ab 14:11 Uhr durch die Straßen der Stadt.

Um 11:11 Uhr zieht der Zug wieder durch die Stadt. Hunderttausende säumen die Straßen, wenn es mit Helau-Rufen durch die Stadt geht. Besonders beliebt sind die politischen Motivwagen. Aber auch Fahnenschwenker, Schwellköpp und Musikkapellen heizen ordentlich ein. Nach Ende des Zugs wird noch in der ganzen Stadt weitergefeiert.

Der Mainzer Rosenmontagsumzug lockt Hunderttausende an. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Andreas Arnold

Wer am Fastnachtsdienstag noch Energie hat, kann in Nieder-Olm "uff die Gass". Der Umzug startet um 14:11 Uhr und bietet rund 50 Zugnummern.