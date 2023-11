Mainzer Jägergarde recycelt Fastnachtsorden

Häufig geraten ältere Fastnachtsorden in Vergessenheit oder landen in Kisten im Keller oder auf dem Speicher. Die einzige Mainzer Ein-Mann-Garde, die Jägergarde, will das ändern, auch aus Gründen der Nachhaltigkeit.

Auf dem Tisch in der Wohnung von Bernd Frank steht eine große Kiste, gefüllt mit bunten Orden in verschiedensten Größen. Der Zwei-Meter-Riese ist in der Mainzer Fastnachtsszene seit Jahren ein fester Bestandteil. Hat er doch die einzige Garde gegründet, die nur aus einem Mitglied, nämlich ihm selbst besteht. Und da er in jeder Kampagne unzählige Orden von anderen Fastnachtsvereinen und Garden bekommt, kam ihm eine ganz spezielle Idee. Aus alten Orden neue schaffen - das wäre eine gute Idee Es gebe so viele Orden, die in Schubladen verstauben oder weggeschmissen würden, wenn der Träger stirbt, erzählt Bernd Frank. Da sei ihm die Idee gekommen, aus diesen alten Stücken etwas Neues zu kreieren und zu basteln. Fastnachtsorden auf Flohmärkten und im Internet Seitdem tourt die "komplette" Jägergarde gerne mal über Flohmärkte oder schaut in diversen Kleinanzeigen-Portalen im Internet nach alten, ausrangierten Orden. Häufig, erzählt Bernd Frank, sind die Leute auch äußerst dankbar, wenn er ihnen ganze Sammlungen abkauft, weil sie eh kein Mensch mehr haben wolle. Aus alt mach neu: So sieht einer der recycelten Orden aus. SWR Die Orden dürften gerne ein bisschen Patina haben. "Man soll ruhig sehen, dass sie schon Mal gelebt haben und die Orden erzählen dann alle eine eigene Geschichte", sagt Frank. Jägergarde bearbeitet Fastnachtsorden mit Heißluftfön Und dieser eigenen Geschichte der alten Orden fügt der Ein-Mann-Gardist jetzt quasi eine neue hinzu, indem er sie bearbeitet. Und das ist ganz unterschiedlich, erzählt er. Einige Orden seien zum Beispiel aus verschiedenen Teilen zusammengeklebt. Da müsse er dann mit dem Heißluftfön den Kleber lösen. So könnten die Embleme der anderen Vereine abgelöst werden. Die Ansteck-Orden sind für die Ewigkeit Bei anderen Orden kommt aber auch "schweres Gerät" in Form eines Dremels, ein Multifunktionswerkzeug, zum Einsatz. Mit diesem müsse er dann auch gelegentlich schon mal Sachen wegschleifen. "Als Wiedererkennungsmerkmal gibt es anschließend einen Pin der Jägergarde auf den Orden." Und am Ende bekommt jeder Orden dann noch eine Pin- oder Anstecknadel. Denn darauf legt Bernd Frank großen Wert, seine sind "nicht für um den Hals". "Orden zum Umhängen sind meist nur aus einer bestimmten Kampagne, meine sind aber zeitlos, quasi für die Ewigkeit." Mainzer Fastnachtsorden werden nicht recycelt Für seine Orden verlangt Bernd Frank übrigens nur einen kleinen Obolus, um die Kosten zu decken und Geld für seine Garde zu sammeln. Und nachgefragt werden sie weit über die Mainzer Stadtgrenzen hinaus, nicht nur von Fastnachtern. Video herunterladen (17,5 MB | MP4) Eines, sagt Bernd Frank, würde er aber nie recyceln, Fastnachtsorden aus Mainz: "Das gebe bloß böses Blut, wenn ich einen Mainzer Orden verwenden würde, das macht man einfach nicht, auch aus Respekt."