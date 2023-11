per Mail teilen

Am 11.11. wird den Mainzerinnen und Mainzern wieder einiges geboten: die große Fastnachtsparty auf dem Schillerplatz, viele offene Kneipen und das letzte Marktfrühstück der Saison.

Da das Gelände rund um den Schillerplatz in diesem Jahr nicht für jeden zugänglich ist, überträgt der SWR per Livestream die Party.

Günther Dudek, Leiter der Hauptabteilung Land und Leute im SWR Rheinland-Pfalz sagte: "Der Fastnachtsauftakt in Mainz fällt ja in diesem Jahr auf einen Samstag. Auch deshalb ist das Interesse der Fastnachtsfans, auf dem Schillerplatz gemeinsam zu feiern, außergewöhnlich groß. Da viele Interessierte auf dem Platz zuerst einmal keinen Einlass finden werden, haben wird dem Veranstalter MCV kurzfristig angeboten, einen mehrstündigen SWR Livestream zu produzieren."

SWR-Livestream vom Schillerplatz Der SWR überträgt am 11.11. den Start in die fünfte Jahreszeit bis 16:30 Uhr live vom Mainzer Schillerplatz. Der Stream ist abrufbar auf swr.de/fastnacht und auf facebook.com/landesschau.

Am 11.11. feiert Mainz traditionell den Beginn der fünften Jahreszeit. Nach dem Sternenmarsch der Garden wird um 11:11 Uhr das närrische Grundgesetz am Fastnachtsbrunnen verlesen. Danach steigt die große Fastnachtsparty auf dem Mainzer Schillerplatz - in diesem Jahr wieder mit beschränktem Zugang.

Schillerplatz eingezäunt und mit Ticketkontrolle

Unter anderem wegen gestiegener Kosten für die Sicherheitsvorkehrungen und erhöhten Anforderungen wurden für die diesjährige Fastnachtsparty Tickets verkauft und das Gelände eingezäunt. So soll der Zugang zum Schillerplatz auf 9.000 Narren und Närrinnen begrenzt werden. Außerdem gilt in diesem Jahr ein Glasverbot auf dem Schillerplatz, das laut des Mainzer Carneval-Verein durch die Einzäunung besser kontrolliert werden kann.

Nachdem die tausenden Tickets für die Party innerhalb weniger Stunden ausverkauft waren, suchen nun einige Menschen nach Karten im Internet. Aktuell sehe es aber nicht danach aus, dass Fälschungen von Tickets im Umlauf seien, sagt die Mainzer Fastnachts eG.

Der Sprecher des MCV, Michael Bonewitz, sagte dem SWR, dass er keine Bedenken hat, was Fälschungen von Tickets angeht. Die Tickets seien mit QR-Codes versehen, die am Eingang zum Schillerplatz gescannt würden und damit nur einmal genutzt werden könnten – das würde das Fälschen erschweren.

Stadt Mainz und Polizei rechnen mit keinem weiteren Andrang

Dass es vor dem abgesperrten Schillerplatz zu einem größeren Andrang kommen wird und Interessierte ohne Karte dort stehen würden, glauben weder die Stadt noch die Veranstalter.

Manche Leute werden sicherlich mal der Musik auf dem Schillerplatz lauschen, aber das wird sich in Grenzen halten.

Aus Sicht von Michael Bonewitz sei das zudem auch nicht zu empfehlen. Die Sicht auf den Platz sei zum einen grundsätzlich eingeschränkt und in den zulaufenden Gassen könne es dann schnell eng werden.

Die Mainzer Polizei sieht dem 11.11. zwar aufmerksam aber entspannt entgegen. Solange der Verkehr zwischen Marktplatz und Schillerplatz nicht eingeschränkt werde, sei alles gut.

Angebote am 11.11. in den anliegenden Gaststätten

Unter anderem hat das Restaurant "Extrablatt", welches innerhalb der Absperrung liegt, am 11.11. für den normalen Betrieb geöffnet. Im Innenraum sind allerdings bereits alle Tische ausgebucht. Die Tische draußen können nicht reserviert werden, hier gilt: Wer passend zur Öffnungszeit um neun Uhr kommt, bekommt vielleicht noch einen Tisch.

Und auch das "Wallstein" direkt neben dem "Extrablatt" nimmt keine Reservierungen mehr an. Die Bar wird an diesem Tag eher zu einem Club, teilte ein Mitarbeiter mit - sowohl Innen als auch Außen wurde die Bestuhlung weitgehend entfernt und die Getränkekarte auf zehn Getränke minimiert. Die Mainzer Ranzengarde hat die Bar komplett gemietet.

Außerhalb des Zauns begrüßt die "Andau" Narren und Närrinnen solange der Platz reicht. In der Bar "off.", dem ehemaligen "Gutleut", startet um 14:11 Uhr eine Fastnachtsparty mit Hits aus den 1990ern und 2000ern und auch das LOMO wird am 11.11. für eine Party wieder öffnen.

Das letzte Marktfrühstück in Mainz

Wer nicht so große Lust hat, Fastnacht zu feiern, aber trotzdem eine Weinschorle trinken will, der kann das am 11.11. auch auf dem letzten Marktfrühstück der Saison tun. Einen riesigen Ansturm erwarte man hier aber nicht.

Laut einer Sprecherin der Mainzer Winzer, Christina Boller-Petry, sehe man das Marktfrühstück nicht als Alternativveranstaltung zur Fastnachtsparty auf dem Schillerplatz: "Wir werden keine Fastnachtsthematik haben und auch sonst kommen die, die Fastnacht feiern wollen, eher nicht zum Marktfrühstück."

Und sollte es anders als erwartet doch ein höheres Besucheraufkommen geben, sei man mit Security-Personal gut aufgestellt, welches zudem noch aufgestockt werden könne.