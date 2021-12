Fastnachtsverein GCV sagt Saal-Sitzungen ab

Der Gonsenheimer Carneval Verein (GCV) hat alle sechs Saal-Sitzungen in Mainz abgesagt. Der Blick auf die Corona-Entwicklung zeige, dass in den kommenden Wochen die Zeit für Feiern und Sitzungen in Sälen doch noch nicht gekommen sei, heißt es in einem Schreiben an die Mitglieder. Der Fastnachtsverein plane aber Online-Veranstaltungen, die dann wie im vergangenen Jahr von zuhause gestreamt werden können. Zuvor hatte auch die Mainzer Fastnachtsgenossenschaft empfohlen, die Kampagne 2022 abzusagen.