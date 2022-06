Fast 120 Autos abgeschleppt

per Mail teilen

Rund um die große Katastrophenübung am vergangenen Wochenende in Mainz hat das Ordnungsamt fast 120 Autos abschleppen lassen. Die Fahrzeuge hätten auf dem Parkplatz neben dem Bruchwegstadion gestanden. Dort seien laut Stadt aber bereits acht Tage vor der Übung Halteverbotsschilder für den Übungstag aufgestellt worden. Die teilnehmenden Rettungskräfte hätten den Parkplatz für ihre über 100 Einsatzfahrzeuge gebraucht, so eine Stadtsprecherin. Einige der Autobesitzer hatten sich beschwert, dass die Halteverbotsschilder erst kurz vor dem Samstag aufgestellt worden seien.