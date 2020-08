Die Corona-Pandemie hat die Fastnachtsplanungen komplett durcheinandergewirbelt. Nun soll eine Umfrage klären, wer in Mainz wie bereit ist zu feiern. Gesundheitsminister Spahn ist jedenfalls skeptisch, ob der Karneval 2020 stattfinden kann.

Die Mainzer Fastnachtsgenossenschaft plant die Umfrage zum Thema "Fastnacht feiern unter Corona-Bedingungen". Nach Angaben von Sprecher Matthias Goldbeck sollen zum einen die rund 25 Vereine und Garden befragt werden, die Mitglied der Genossenschaft sind. Zum anderen sollen auch die Mainzer zu Wort kommen.

Orientierung für die Vereine

Dabei soll es unter anderem darum gehen, unter welchen Bedingungen die aktiven Fastnachter und die Mainzer Bürger an Sitzungen teilnehmen würden. So soll ein repräsentatives Stimmungsbild entstehen, an dem sich die Vereine bei ihren Planungen orientieren können.

Die Umfrage soll laut Goldbeck Anfang September starten und auf der Straße und online durchgeführt werden.

Fastnacht: Erste Absagen bei Umzügen und Sitzungen

Mehrere kleinere Mainzer Fastnachtsvereine wie die Haubinger oder die Gonsenheimer Kleppergarde haben bereits wegen der Corona-Pandemie all ihre Veranstaltungen, Eskorten und Umzüge abgesagt. Die gesundheitlichen Risiken seien zu hoch, heißt es.

Die Stadt Mainz und der Mainzer Carnevalverein (MCV) planen eine Fasnachtskampagne 2021, allerdings in abgespeckter Form.

Karneval 2020: Bundesgesundheitsminister Spahn ist skeptisch

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich unterdessen wegen der Corona-Pandemie skeptisch dazu geäußert, ob im kommenden Winter Karneval stattfinden kann. Wie die "Rheinische Post" unter Berufung auf Teilnehmerkreise berichtet, sagte der CDU-Politiker am Dienstag in einer Telefonkonferenz des Gesundheitsausschusses: "Ich war selbst Kinderprinz und komme aus einer Karnevalshochburg. Ich weiß also, wie wichtig Karneval für viele Millionen Deutsche ist. Aber: Ich kann mir Karneval in diesem Winter, mitten in der Pandemie schlicht nicht vorstellen. Das ist bitter, aber so ist es."