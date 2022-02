Unbekannte haben das Gebäude der katholischen Kirche in Hohen-Sülzen bei Worms beschmiert. Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter auch Ehrengräber am angrenzenden Friedhof mit Farbe verunstaltet. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die in den vergangenen Tagen etwas Verdächtiges an der katholischen Kirche und auf dem Friedhof beobachtet haben.