Die Stadt Mainz führt ein Dieselfahrverbot ein. Dadurch soll die Luft besser werden. Wir beantworten wichtige Fragen.

Wo gilt in Mainz das Fahrverbot?

Auf der sogenannten Rheinachse, also den großen Straßen entlang des Rheins: von der Rheinstraße (ab Einmündung Holzhofstraße in der Altstadt) über die Peter-Altmeier-Allee und weiter entlang der Rheinallee bis zur Einmündung Kaiser-Karl-Ring in der Neustadt. Da die Theodor-Heuss-Brücke über den Rhein nach Wiesbaden nur über diese Achse erreichbar ist, gilt das Fahrverbot folglich auch dort.

Dauer 0:29 min Hier gilt das Dieselfahrverbot und Tempo 30 Wenn das Dieselfahrverbot kommt gilt in der Mainzer Innenstadt entlang der Rheinachse ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge bis Euro-Norm 5 und Benziner der Norm 1 und 2. Zusätzlich wird Tempo 30 eingeführt.

Ab wann gilt das Fahrverbot?

Start ist 1. Juli 2020

Für wen gilt das Fahrverbot?

Betroffen sind Fahrzeuge mit der Diesel-Abgasnorm Euro 1 bis 5 und Benziner der Klassen Euro 1 und 2.

Wie viele Fahrzeuge betrifft das?

Nach Berechnungen der Stadt fahren täglich etwa 44.000 Fahrzeuge über die Rheinachse. Von dem Verbot seien etwa 13.000 Autos betroffen.

Gibt es Ausnahmegenehmigungen?

Nach Angaben der Stadt Mainz wird es Ausnahmen für Anwohner sowie einzelne Berufsgruppen geben. Details sollen Ende April bekannt gegeben werden. Die Ausnahmen gelten laut Stadt nur dann, wenn ein Fahrzeug vor Inkrafttreten des Dieselfahrverbots angeschafft wurde.

Wann können Ausnahmen beantragt werden?

Etwa zwei Monate vor Inkrafttreten des Fahrverbots. Genaueres wird die Stadt ebenfalls Ende April bekannt geben.

Gilt das Fahrverbot in Mainz für immer?

Nicht zwingend. Sinkt die Belastung mit Stickstoffdioxid dauerhaft unter den Grenzwert von 40 µg/m³ Luft, kann das Fahrverbot wieder aufgehoben werden.

Sind noch alle Parkhäuser erreichbar?

Betroffene Fahrzeuge können ab 1. Juli 2020 folgende Parkhäuser nicht mehr anfahren: Parkhaus am Brand, Parkhaus Löhstraße, Parkhaus Rathaus/Rheingoldhalle, Parkhaus Rheinufer. Das Parkhaus Fort Malakoff Passage ist weiterhin zugänglich.

Was ändert sich noch?

Neben dem Fahrverbot auf den wichtigen Ein- und Ausfahrtstrecken führt die Stadt auch Tempo 30 auf dieser Rheinachse ein. Tempo 30 gilt ab Sommer auch auf der Kaiserstraße/Parcusstraße. Damit gilt in der Innenstadt bis auf wenige Ausnahmen überall Tempo 30. Außerdem sollen die Ampeln dem Tempolimit angepasst werden, so dass Autos, die 30 km/h fahren von einer Grünen Welle profitieren.

Wie wird die Einhaltung von Fahrverbot und Tempo 30 kontrolliert?

Auf der Rheinachse werden zwei stationäre Blitzer angebracht. Mit diesen wird die Stadt die Einhaltung des Tempolimits kontrollieren. Bei der Bearbeitung der Bußgeldbescheide soll gleichzeitig geprüft werden, ob das geblitzte Fahrzeug die Zone überhaupt befahren durfte. Solche Geräte sind bereits in Darmstadt und Stuttgart im Einsatz. Die Polizei wird den fließenden Verkehr im Rahmen der allgemeinen Verkehrsüberwachung kontrollieren.