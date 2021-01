In Bad Kreuznach haben sich erneut Betrüger als Polizeibeamte ausgegeben. Nach Angaben der Kriminalpolizei haben am Dienstag zahlreiche Opfer Anzeige erstattet. Ihnen sei von den vermeintlichen Polizisten telefonisch mitgeteilt worden, sie müssten in Zusammenhang mit der Vollstreckung eines Haftbefehls ausstehende Gelder zahlen. Dazu sollten sie zunächst Kontakt mit der Staatsanwaltschaft aufnehmen. Unter der angegebenen Rufnummer habe sie dann ein angeblicher Staatsanwalt angewiesen, die fällige Summe an ein Konto im Ausland zu überweisen. Die Polizei rät, solche Anrufe sofort zu beenden.