per Mail teilen

Die Polizei hat am Wormser Hauptbahnhof einen mutmaßlichen Dealer festgenommen. In einer Mitteilung heißt es, der Mann sei wegen einer nicht korrekten Mund-Nase-Bedeckung kontrolliert worden. In seinem Rucksack fanden die Ermittler unter anderem 100 Gramm Heroin, weitere Drogen wurden aus der Wohnung des Mannes sicher gestellt.