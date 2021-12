Immer mehr gefälschte Impfpässe in Mainz

Die Staatsanwaltschaft Mainz hat vermehrt mit Verfahren wegen gefälschter Impfpässe zu tun. Vor allem in Apotheken steigt die Zahl der Betrugsversuche.

Nach Angaben der Leitenden Oberstaatsanwältin Andrea Keller hatten die Beschuldigten mutmaßlich gefälschte Impfpässe in den Apotheken vorgelegt, um einen digitalen Impfnachweis zu erhalten. Zusätzlich liefen momentan zwölf Verfahren gegen Einzelpersonen, die gefälschte Impfpässe benutzt hätten, so Keller weiter. Gegen eine Person werde ermittelt, weil sie im Verdacht stehe, gewerbsmäßig mit gefälschten Dokumenten zu handeln.

Auch in Teststationen wird geschummelt

Zwei Mitarbeitern von Teststationen wird vorgeworfen, negative Ergebnisse bescheinigt zu haben, obwohl gar keine Tests durchgeführt wurden oder die erforderliche Zeit zur Untersuchung nicht abgewartet wurde. Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach ermittelt ebenfalls gegen mehrere Personen. Bei einem Beschuldigten sollen mehr als 100 Blanko-Impfausweise gefunden worden sein.

In Rheinhessen meist Einzelfälle

In den Apotheken kenne man inzwischen das Problem, so eine Sprecherin des Apothekenverbandes. Es gäbe aber regionale Unterschiede. So seien zum Beispiel in der Region Trier viele solcher Fälle aufgedeckt worden, in Rheinhessen sei das Problem wohl noch nicht so groß.