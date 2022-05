Falsche Handwerker legen Seniorin rein

per Mail teilen

Zwei Unbekannte haben sich vor einer Seniorin in der Mainzer Oberstadt als Handwerker ausgegeben und ihren Schmuck gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hatten die vermeintlichen Handwerker bei der 87-jährigen Frau geklingelt und behauptet, sie müssten das Wasser in ihrer Wohnung kontrollieren. Einer der Unbekannten gab vor, im Keller zu arbeiten. Der andere ließ die 87-Jährige alle Wasserhähne aufdrehen und ging mit ihr ins Badezimmer. Dort schloss er die Tür, weil er angeblich Angst vor ihrem Hund habe. Nachdem die falschen Handwerker der Seniorin mitgeteilt hatten, dass alles in Ordnung sei, verließen sie die Wohnung. Der Seniorin fiel zwei Tage später auf, dass ihr gesamter Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro aus dem Schlafzimmer gestohlen worden war. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.