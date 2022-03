Falsche EWR-Mitarbeiter an den Haustüren

Der rheinhessische Energieversorger EWR warnt aktuell vor falschen Mitarbeitern, die an den Haustüren klingeln. Wie das Wormser Unternehmen berichtet, behaupten die angeblichen EWR-Mitarbeiter, dass sie Strom- oder Gasverträge prüfen wollen. Dabei geht es aber in Wirklichkeit um den Abschluss neuer Verträge bei anderen Unternehmen. EWR weist darauf hin, dass Besuche von Mitarbeitern vorher angekündigt werden. Niemand solle an der Haustür private Daten weitergeben und bei solchen Vorfällen umgehend EWR informieren. Bereits diese Woche hatte der Darmstädter Energiekonzern Entega vor betrügerischen Werbeanrufen in Mainz und Rheinhessen gewarnt.