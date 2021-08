Wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls müssen sich drei Angeklagte vor dem Landgericht Mannheim verantworten. Sie sollen unter anderem Menschen in Worms bestohlen haben. Die Angeklagten sollen sich in insgesamt 26 Fällen als Dachdecker ausgegeben haben, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Unter dem Vorwand, angeblich erforderliche Dacharbeiten ausführen zu wollen, verschafften sie sich Zutritt zu Häusern. Dort hatten sie es dann auf Schmuck oder Bargeld abgesehen. Insgesamt entstand bei den Taten ein Schaden von 190.000 Euro. In neun Fällen scheiterten die Angeklagten allerdings, da Reparaturen abgelehnt oder keine Wertsachen gefunden wurden. Für den Prozess sind elf Verhandlungstage angesetzt.