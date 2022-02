Fallschirmspringer bleibt an Rotenfels hängen

Ein misslungener Fallschirmsprung hat am Samstagmittag für den Einsatz von Polizei und Bergwacht im Bad Kreuznacher Stadtteil Bad Münster am Stein/Ebernburg gesorgt. Laut Polizei gingen mehrere Notrufe ein, dass in der Felswand am Rotenfels ein Basejumper hänge. Der 24-jährige Mann aus Hessen war von der Bastei, einem traditionellen Aussichtspunkt, gesprungen. Nachdem sich der Fallschirm geöffnet hatte, sei der Mann von einer Windböe erfasst und gegen die Felswand gedrückt worden, so die Polizei. Dort habe er sich festhalten können, bis die Bergwacht eintraf. Diese sicherte ihn, bis er durch einen hessischen Polizeihubschrauber geborgen werden konnte. Der 24-jährige blieb laut Polizei unverletzt.