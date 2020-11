2008 werden in einem Wald bei Kisselbach (Rhein-Hunsrück-Kreis) Knochen gefunden. Sie gehören zu der 13-Jährigen Melanie Frank aus Wiesbaden. Seit sie 1999 verschwand, gibt es kaum Hinweise in dem Fall. Die Fernsehsendung "Aktenzeichen XY" greift ihn jetzt noch einmal auf.

Wenn in einem Mordfall alle Spuren abgearbeitet sind, spricht man von einem "Cold Case". Die ZDF-Fernsehsendung "Aktenzeichen XY" beschäftigt sich am Mittwoch in einer Sondersendung mit gleich vier solcher Fälle. Einer davon ist der Fall Melanie Frank.

Vom Zigarettenholen nicht nach Hause gekommen

Am 16. Juni 1999 wird die 13-jährige Melanie Frank aus Wiesbaden-Klarenthal von ihrer Mutter zum Zigaretten holen geschickt und kehrt nie mehr nach Hause zurück. Alle Ermittlungen und Suchaktionen der Polizei sind ohne Erfolg, das Mädchen bleibt neun Jahre lang verschwunden.

Im März 2003 durchsuchen Polizisten in der Nähe von Laudert (Rhein-Hunsrück-Kreis) den Wald nach Spuren. dpa Bildfunk Picture Alliance

Waldarbeiter finden Schädel

Ein Zufallsfund bringt dann die schreckliche Gewissheit: Melanie ist tot. In einem Waldstück bei Kisselbach (Rhein-Hunsrück-Kreis) finden Waldarbeiter im August 2008 einen skelettierten Schädel und alarmieren die Polizei. Diese findet auch noch einen Oberschenkelknochen. Analysen bestätigen dann im Frühjahr 2009: Es handelt sich um die sterblichen Überreste von Melanie Frank. Die Polizei nimmt ihre Ermittlungen wieder auf - bis heute ohne Erfolg.

Was ist mit Melanie passiert?

Was mit Melanie passiert ist, weiß man bis heute nicht genau. Was man aber mit Gewissheit sagen kann: Melanie ist tot und sehr wahrscheinlich einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Vom Täter fehlt bis heute jede Spur.

Ermittler bei "Aktenzeichen XY"

In der Sendung "Aktenzeichen XY" wird ein Kommissar des Hessischen Kriminalamtes sein. Nach Angaben des ZDF geht es vor allem noch einmal um den Abend, an dem Melanie verschwand. Eine Zeugin hat laut Polizei ausgesagt, sie habe Melanie gegen 21 Uhr in der Nähe der Wohnung gesehen. Sie habe den Eindruck gemacht, als würde sie auf jemanden warten. Deswegen fragt die Polizei: Wer hat Melanie Frank am 16.06.1999 nach 21 Uhr in Begleitung gesehen? Wer hat im Waldgebiet bei Kisselbach im Juni 1999 verdächtige Beobachtungen gemacht?

Die Sendung "Aktenzeichen XY" läuft am 4. November um 20.15 Uhr im ZDF.