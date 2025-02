Bussard Bowie geht mit Falknerin bei Ingelheim auf Beizjagd

Seit drei Jahren sind Falknerin Yvonne Braum und Wüstenbussard Bowie ein eingespieltes Team. Bei Ingelheim gehen sie zurzeit zusammen auf Beizjagd.

Fast lautlos, nur mit einem Glöckchen am Fuß schwebt Wüstenbussard Bowie mit seinen rötlich-braunen Flügeln und schwarz-weißen Schwanzfedern heran und landet elegant auf dem Leder-Handschuh von Falknerin Yvonne Braum. Seine kastanienbraunen Augen fixieren ein kleines Fleischstück, das er nun in seinem gelben Schnabel mit der schwarzen gebogenen Spitze zufrieden verspeist.

Bowie ist zwölf Jahre alt und damit im besten Bussard-Alter. "Ich habe ihn nicht als Jungvogel übernommen, sondern schon als erfahrenen Jagdvogel", erzählt Yvonne Braum. "Mein Eindruck ist, dass er Spaß hat und dass er es genießt im Mittelpunkt zu stehen. Er ist schon eine kleine Rampensau." Braum lacht und streicht Bowie einmal sanft über den Kopf.

Bussard seit drei Jahren bei Falknerin in Ingelheim

Die Falknerin hat Bowie seit drei Jahren. In der Anfangszeit hieß es für die beiden erstmal, Vertrauen zueinander aufzubauen. "Die erste Woche hab ich ihn eigentlich nur bei mir auf der Hand herumgetragen, bei allen möglichen Alltagssituationen", berichtet Braum. "Also in den Supermarkt konnte ich ihn jetzt nicht mitnehmen, aber beim Spazieren oder sogar im Biergarten." So konnte sich Bowie an seine neue Umgebung und die Geräusche gewöhnen. "Und er hat gelernt, dass bei mir ein sicherer Platz ist."

Wüstenbussard Bowie ist zwölf Jahre alt und lebt seit drei Jahren bei Falknerin Yvonne Braum in Ingelheim. SWR

Falknerin und Bussard gehen zusammen auf Beizjagd

Mittlerweile sind die Falknerin und der Wüstenbussard ein eingespieltes Team. Drei- bis viermal die Woche gehen sie zusammen auf Beizjagd – das ist der Fachbegriff für die Jagd mit einem Greifvogel.

Was ist eine Beizjagd? Die Beizjagd ist nach Angaben des Deutschen Jagdverbands der jägersprachliche Begriff für das Abrichten von Greifvögeln auf frei lebende Wildtiere, damit sie diese gezielt jagen. In Deutschland kommen dafür heimische Greifvogelarten wie Steinadler, Wanderfalke oder Habicht zum Einsatz, aber auch ausländische Arten wie Wüsten- und Rotschwanzbussard oder Ger- und Sakerfalke. Beutetiere sind unter anderem Kaninchen, Hasen, Fasane und Rebhühner. Zur Falknerei gehören neben der Jagd auch die Ausbildung und Pflege der Vögel. Die Falknerei hat eine mehr als 4.000 Jahre alte Tradition und wurde 2010 von der UNSECO zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit erklärt.

Beizjagd als zeitaufwendiges Hobby

Die Beizjagd wird heutzutage nur noch von wenigen Menschen betrieben. Im Kreis Mainz-Bingen gibt es neben Yvonne Braum nur noch einen anderen Falkner, der diese Jagd mit einem Habicht ausübt.

Früher hat die Beizjagd den Kochtopf gefüllt, heute ist es nur noch ein Hobby.

Die Beizjagd ist allerdings ein sehr zeitaufwendiges Hobby. Neben ihrem Job verbringt Braum fast ihre ganze Freizeit mit Bussard Bowie. Vor allem das Training nimmt viel Raum ein. "Ich vergleiche das gern mit einem Training für einen Marathon. Das fängt vor der Jagdsaison langsam an, dass man versucht, ihn wieder in einen Sportmodus zu bekommen", erläutert die Falknerin.

Training für die Beizjagd

Sie stelle die Ernährung des Vogels um, mache immer mehr Trainingseinheiten für Kondition und Muskelaufbau. "Und dann ist es irgendwann so, dass er wirklich ein Muskelpaket ist und nur so vor Kraft strotzt, und die muss er entladen können. Das ist dann die optimale Mischung, dass er erfolgreich jagt."

Außerdem gehe es im Training darum, den Vogel gezielt auf ein Wildtier zu prägen, das er jagen soll. "Dafür gibt es unterschiedliche Trainingsgeräte für die jeweiligen Beutetiere", erklärt Braum. Die sähen den Tieren ähnlich und würden anfangs zum Beispiel mit kleinen Fleischstücken versehen, die der Vogel sich dann hole.

Falknerin Yvonne Braum geht mit ihrem Wüstenbussard Bowie auf Beizjagd. SWR

Voraussetzungen und Regeln für die Beizjagd

Um Beizjagd betreiben zu können, hat Yvonne Braum einen Jagdschein, einen Falknerschein und ein Jagdrevier. Das liegt in der Kaiserpfalz bei Ingelheim. Bussard Bowie jagt hier vor allem Rabenkrähen. Das ist in Rheinland-Pfalz von August bis Februar erlaubt, um laut dem Landesjagdgesetz eine Überpopulation der Rabenkrähen zu verringern.

"Ich muss generell beachten, dass Bowie nicht ein Tier anjagt, das er nicht jagen soll", erklärt die Falknerin. "Zum Beispiel haben wir nur noch wenige Bestände von Rebhühnern. Wenn ich zweifelsfrei sagen kann, das ist eine Rabenkrähe, dann kann ich ihn auch jagen lassen."

Nicht immer Jagderfolg mit Bussard Bowie

Die Jagd auf Rabenkrähen sei aber nicht einfach und oft nicht so erfolgreich, gibt Yvonne Braum schmunzelnd zu: "Krähen sind halt unheimlich schlau. Die sehen mein Gesicht und wissen jetzt schon, dass ich mit meinem Vogel komme – und dann sind die oft schon weg, bevor ich überhaupt da bin."

Wüstenbussard Bowie hat trotzdem gut zu tun und augenscheinlich auch Spaß dabei. Denn im Leder-Handschuh seiner Falknerin wartet immer der eine oder andere Snack auf ihn, den er im majestätischen Flug ansteuert und dann leise schmatzend vertilgt.