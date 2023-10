Günstige Fahrräder für Geflüchtete in Heidesheim

Im Ingelheimer Stadtteil Heidesheim am Rhein repariert ein Verein gespendete Fahrräder und verteilt sie dann an geflüchtete Menschen. Für die bedeutet das ein Stück mehr Selbstständigkeit.

Der Andrang vor dem alten Backsteingebäude am Heidesheimer Bahnhof ist groß. Denn hier in der alten Güterhalle, zwischen Bahngleisen und Baucontainern, erhoffen sich zahlreiche Geflüchtete ein kleines bisschen mehr Selbstständigkeit. Der Grund dafür liegt im Verein für Integration und Soziales Heidesheim/Wackernheim e.V., der hier, jeweils am ersten und dritten Samstag des Monats, Fahrräder für sehr wenig Geld für die Geflüchteten zur Verfügung stellt.

Die Mobilität ist das Erste, was diese Menschen neben der Sprache brauchen, um hier selbstständig zu werden und ihre Wege allein gehen zu können.

Seit 2015 engagiert sich der Verein für geflüchtete Menschen in der Region. Das Projekt der Fahrradwerkstatt erfreut sich hierbei besonders großer Beliebtheit. Mit dem fahrbaren Untersatz kehrt auch wieder ein Stück Normalität in ihren Alltag ein. "Das sind die ersten Bausteine für eine gute Integration", erzählt Vereinsvorsitzende Eva-Maria Hartmann.

Altes Bahn-Gebäude in Heidesheim dient als Fahrrad-Werkstatt

In dem alten Bahn-Gebäude werden gespendete Fahrräder durch den Verein und seine ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer repariert und restauriert oder im äußersten Notfall auch ausgeschlachtet und als Ersatzteile weiterverwendet.

Die fertigen Räder stellt der Verein im Anschluss geflüchteten Menschen zur Verfügung, die in Heidesheim oder in Wackernheim gelandet sind. Die einzige Voraussetzung: Sie müssen für fünf Euro ein Fahrradschloss kaufen, dass der Verein vorher besorgt hat. Das Fahrrad gibt es im Anschluss quasi kostenlos dazu.

Ehrenamtliche Helfer wichtiger denn je

Die Arbeit des Vereins sei auch vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges wichtiger denn je, so Hartmann weiter. "Wir werden an allen Ecken gebraucht. Seien es Beratungen, Arztbesuche, Deutschkurse und Kleidung, Einschulung der Kinder oder andere Dinge".

Es gäbe unendlich viele und vielfältige Aufgaben, die der Verein bewältige. Weil man den Eindruck habe, dass die Arbeit enorm wichtig sei, seien viele der Ehrenamtlichen seit 2015 dabei. Aber: "Es ist einerseits wunderschön, aber auf der anderen Seite auch traurig, dass die Last derzeit so hoch ist", so die Vereinsvorsitzende.

Ich mache das unheimlich gerne!

Werkstattleiter Axel Hagebölling ist Vereinsmitglied der ersten Stunde. Er übt das Ehrenamt in der Werkstatt „unheimlich gerne“ aus. Die Mobilität der Menschen sei dabei besonders wichtig und ein Fahrrad wohl das einfachste Mittel, um sich fortzubewegen, so Hagebölling – der Andrang auf die günstigen Räder gibt dem Verein Recht.

Besonders gerne erinnert sich der Werkstattleiter an eine Radtour zurück, die der Verein vor einiger Zeit mit den Geflüchteten veranstaltet hatte. Dabei wurde nicht nur am Rhein gemeinsam gepicknickt, sondern gleichzeitig auch ein wenig "Verkehrserziehung" betrieben, so Hagebölling. Ein solches Angebot wolle man in Zukunft sehr gern wieder anbieten.

Abd Alrhaman Al Issa, Flüchtling aus Syrien, freut sich sehr, dass er in Heidesheim günstig ein Fahrrad bekommt. SWR

Wertschätzung von Geflüchteten sehr groß

Die Wertschätzung der Geflüchteten für die Fahrräder ist sehr groß. Auch Abd Alrhaman Al Issa stand geduldig in der Reihe, um eines der begehrten Fortbewegungsmittel zu ergattern. Der 25-jährige Syrer, der aktuell in Ingelheim wohnt, will das Rad in Zukunft häufig nutzen. "Ich denke ein Fahrrad ist sehr wichtig. Denn Radfahren ist gesund, ich kann mit dem Rad zum Einkaufen und zur Schule fahren. Deswegen ist ein Fahrrad sehr praktisch für mich."