per Mail teilen

Die Fahrradfähre zwischen Budenheim (Kreis Mainz-Bingen) und Walluf (Rheingau-Taunus-Kreis) fährt über die Osterfeiertage. Das teilt der Schiffsinhaber Nikolay mit. Mit der Fähre werden Menschen und Fahrräder über den Rhein gebracht. Nach Ostermontag ist dann aber wieder Pause. Der reguläre Betrieb beginnt am 1. Mai 2022 und endet am 3. Oktober 2022. Die Fahrradfähre fährt jeden Sonntag und an Feiertagen zwischen 10 Uhr und 18:15 Uhr.