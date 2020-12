An der Hochschule Mainz endet am Sonntag eine Umfrage zum Thema "Fahrradnutzung". Bislang haben sich etwa 260 Menschen beteiligt Die Umfrage soll Grundlage eines bundesweiten Forschungsprojekts werden, an dem neben Mainz auch die Städte Münster und München teilnehmen. Ziel des Projekts ist es, einen allgemeingültigen Leitfaden für Radwege zu entwerfen, den alle Städte in Deutschland anwenden können. Das Projekt der Hochschule wird deshalb vom Bundesverkehrsministerium mit fast 90.000 Euro unterstützt. In einem ersten Schritt sollten die Bürger in einem Online-Fragebogen ihre Erfahrungen mit den Radwegen in der Stadt rückmelden. Darauf folgt nach Angaben der Hochschule nun eine einjährige Testphase, in der die Stadt Mainz die Radwege pflegen und ausbessern wird. So sollen sie sicherer und attraktiver werden. Bis zum Jahr 2023 wollen die Forscher der Hochschule Mainz die Erfahrungen aus den drei Städten auswerten.