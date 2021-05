Die Mainzer Mobilität rüstet bis Ende dieses Jahres ihre Straßenbahnen mit neuen Fahrkartenautomaten aus. Nach eigenen Angaben ist das Bezahlen an diesen Automaten dann nur noch ohne Bargeld möglich. Mit den neuen Fahrkartenautomaten fällt der Ticketverkauf an den Fahrerkabinen der Straßenbahnen weg. Laut Mainzer Mobilität sollen so das Fahrpersonal entlastet und die Straßenbahnen pünktlicher werden. Bezahlen kann man per Geldkarte oder übers Handy.

Ab dem kommenden Sommer soll ein Ticketkauf außerdem über die App der Mainzer Mobilität möglich sein. Für Leute, die kein eigenes Bankkonto haben -zum Beispiel Kinder- wird eine neue Prepaid-Bezahlkarte eingeführt, die man mit Guthaben aufladen kann. Bargeldloses Bezahlen soll außerdem bald auch in den Bussen der Mainzer Mobilität angeboten werden. Die neuen Fahrkartenautomaten kosten rund 1,5 Millionen Euro und werden zur Hälfte über Fördergelder finanziert.