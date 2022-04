Rheinfrühling: Fahrgeschäft Intoxx fährt wieder

per Mail teilen

Das Fahrgeschäft auf dem Mainzer Rheinfrühling, an dem am Mittwoch ein Mitarbeiter schwer verletzt wurde, läuft wieder. Marco Sottile von der Interessengemeinschaft der Mainzer Schausteller sagte dem SWR am Samstagvormittag, der TÜV habe das Fahrgeschäft nach dem Arbeitsunfall noch einmal abgenommen. Es habe zu keiner Zeit einen technischen Defekt gegeben. Die Ermittlungen seien inzwischen abgeschlossen. Bei dem Unfall war ein 25-jähriger Mitarbeiter von einer Gondel erfasst und durch die Luft geschleudert worden. Der Mann erlitt mehrere Knochenbrüche.