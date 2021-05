Die Betreiber von den Ausflugsschiffen am Mittelrhein bereiten sich auf den Saisonstart vor. Nach der neuen Corona-Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz dürfen sie ab Samstag draußen an Deck Gäste empfangen.

Das seien gute Neuigkeiten, sagte eine Sprecherin der Schifffahrtsgesellschaft Köln-Düsseldorfer, kurz KD. Am Samstag wolle das Unternehmen unter anderem mit Fahrten von Rüdesheim nach Bacharach in die Saison starten. Es liefen nur noch letzte Vorbereitungen, so würden z.B. auf den Schiffen Hinweisschilder zu den Corona-Regeln angebracht. Gäste müssen einen negativen Corona-Test vorweisen. Die Rössler-Linie mit Sitz in Rüdesheim startet erst Anfang Juni in die Saison. Nach Angaben von Kapitänin Bianca Rössler, will das Unternehmen warten bis die Gäste keinen Corona-Test mehr brauchen. Das werde nach den hessischen Corona-Regeln, die für Rössler gelten, wahrscheinlich in Kürze der Fall sein.