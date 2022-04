Mann weigert sich, in Nachtbus eine Maske zu tragen

per Mail teilen

Ein junger Mann hat in einem Wiesbadener Nachtbus mit Pfefferspray um sich gesprüht, weil er keine Maske in dem Bus tragen wollte. Laut Polizei hatten ihn mehrere Fahrgäste Samstagnacht gebeten, eine Mund-Nasen-Bedeckung aufzusetzen. Da er das verweigerte, kam es zu einem Streit. Der junge Mann musste daraufhin, aus dem Bus aussteigen. Laut Polizei sprühte er dann vom Gehweg aus Pfefferspray in den Fahrgastraum des Busses. Drei Fahrgäste mussten wegen Augenreizungen ärztlich versorgt werden. Den Täter konnte die Polizei wenig später festnehmen – gegen ihn werde jetzt ermittelt.