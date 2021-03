Nach einem Überfall auf einen Supermarkt in der Wormser Innenstadt im Januar fahndet die Polizei jetzt mit Bildern einer Überwachungskamera nach dem mutmaßlichem Täter. Der Mann soll eine Angestellte am 13. Januar gegen 18:50 Uhr mit einer schwarzen Pistole bedroht und mehrere hundert Euro erbeutet haben. Die Polizei beschreibt den Tatverdächtigen als 18 bis 30 Jahre alt und schlank. Er trug eine schwarze Hose mit weißem Emblem in Höhe des rechten Knies, eine graue Jacke mit zwei dunkleren Querstreifen am rechten Ärmel, schwarze Schuhe und einen schwarzen Pullover. Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Worms unter 06241/852-0 entgegen.