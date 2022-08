Rheinfähre in Niederheimbach fährt wohl nur noch bis Ende der Woche

per Mail teilen

Die Rheinfähre zwischen Niederheimbach und Lorch kann wegen des Niedrigwassers vermutlich nur noch bis Ende der Woche fahren. Dann soll sie vorübergehend in Ingelheim eingesetzt werden.

Momentan fahre die Fähre noch wie gewohnt zwischen Niederheimbach (Kreis Mainz-Bingen) und Lorch (Hessen), so der Vorsitzende des Bundesverbandes Deutscher Fähren, Michael Maul. Durch den Regen vom Wochenende in den Bergen sei der Pegel wieder leicht angestiegen. Allerdings gehe er davon aus, dass die Fähre nur noch bis Ende der Woche in Niederheimbach anlegen könne. Dann sei der Wasserstand wahrscheinlich auch für die dort eingesetzte Niedrigwasser-Fähre zu gering.

Auch für die Rhein-Fähre zwischen Ingelheim und Oestrich-Winkel (Hessen) sei der niedrige Wasserstand problematisch, so Maul. Allerdings führe der Rhein an dieser Stelle noch etwas mehr Wasser. Aus diesem Grund soll die Niedrigwasser-Fähre von Niederheimbach die derzeitige Fähre in Ingelheim ersetzen.

Baggerarbeiten in Nierstein beginnen

In Nierstein hingegen sollen am Mittwoch Bagger eingesetzt werden, die den Uferbereich ausbaggern. Damit soll gewährleistet werden, dass die Rheinfähre "Kornsand" weiterhin fahren kann.

Die Fähre zwischen Bingen und Rüdesheim (Hessen) fährt nach Angaben des Vorsitzenden des Bundesverbandes Deutscher Fähren noch regulär. Ebenso die Verbindung zwischen dem hessischen Gernsheim und der Verbandsgemeinde Eich.

Wasserstand für August extrem niedrig

Der Wasserstand im Rhein sei für August extrem niedrig, so Maul. Normalerweise gebe es erst im September oder Oktober so niedrige Wasserstände. Als Vorsitzender des Bundesverbandes Deutscher Fähren blicke er daher skeptisch in die nähere Zukunft.