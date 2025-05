In Undenheim im Kreis Mainz-Bingen hat es am Samstagnachmittag eine kleinere Explosion gegeben. Dabei ist laut Polizei ein Mann leicht verletzt worden.

Die Explosion ist am Samstagnachmittag in dem Innenhof eines Anwesens in der Ortsmitte von Undenheim passiert. Ein Mann wurde dabei am Fuß leicht verletzt. Die Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Ursache für Explosion ist unklar

Da unklar gewesen ist, was für ein Stoff explodiert war, sperrten die Einsatzkräfte sofort den Bereich um den Innenhof weiträumig ab. Experten der Feuerwehr und der Polizei wurden hinzugezogen. Der Gefahrstoffzug Süd des Kreises Mainz-Bingen und die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen waren unter anderem im Einsatz.

In diesem Hof ist es zu der Explosion gekommen. Die Rettungskräfte haben ihn am Samstagnachmittag abgesperrt. Boost Your Cityx

Explosiver Stoff erst nach Stunden in Undenheim abstransportiert

Nach mehreren Stunden konnte der Stoff, der die Explosion ausgelöst hatte, aus dem Innenhof des Anwesens entfernt werden. Um was für einen Stoff es sich handelt und warum er explodierte, dazu will die Polizei vorerst keine Auskünfte geben. Fest steht laut der Ermittler aber: die Anwohner in Undenhem waren zu keiner Zeit in Gefahr.

Etwa 80 Einsatzkräfte verschiedener Freiwilliger Feuerwehren, der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen, Gefahrstoffzüge und Rettungsdiensten waren in Undenheim im Einsatz. Boost Your City

Gegen 1:30 Uhr in der Nacht hat die Polizei die Absperrungen um das Anwesen aufgehoben. Etwa 80 Einsatzkräfte der Feuerwehren Undenheim, Oppenheim, Guntersblum, des THW Wörrstadt und des DRK Nierstein-Oppenheim waren neben den Gefahrstoffexperten am Explosionsort.