Schwere Kisten schleppen, Platten in Regale räumen – im Lager von mac in Langenlonsheim sollen Exoskelette die Arbeit erleichtern und den Rücken schonen.

Es erinnert an Astronauten und Roboter, wenn Nico Frank mit seinem Exoskelett durchs Lager läuft. Wie ein großer Wanderrucksack sitzt die Stützvorrichtung auf seinem Rücken. Beim Gehen ist der eingebaute Motor zu hören. Es klingt, als würde er schnaufen. Das Gerät hilft Nico Frank, schwere Lasten anzuheben oder zu tragen.

Keine Rückenschmerzen mehr dank Exoskelett

Nico Frank hebt eine große Platte aus einem Regal im Lager des Messebauers. Er muss sich tief nach unten bücken. Das Exoskelett hält seinen Rücken dabei gerade. Beim Anheben fühle es sich dann an, als würde ihn jemand von hinten unterstützen, sagt er. Als würde sein kompletter Oberkörper leicht und gerade nach oben gezogen. "Es nimmt mir vollständig die Belastung auf dem Rücken", so Frank.

Die Arbeit im Lager bedeute häufig, schwere Lasten zu tragen oder in gebückter Haltung Material von hier nach da zu räumen. "Es gibt Arbeiten, da bekommt man schon nach einer viertel Stunde Rückenschmerzen. Durch das Gerät habe ich die nicht mehr."

Sie heben einen zehn Kilo Eimer und der wiegt nur noch zwei Kilo.

Auch Abteilungsleiter Alexander Ritter ist begeistert von den Exoskeletten. Das Gerät unterstütze bis zu 36 Kilogramm. Das sei eine deutliche Entlastung, sagt er und findet den Vergleich mit einem Putz- oder Farbeimer: "Stellen Sie sich vor, Sie heben einen zehn Kilo Eimer und der wiegt nur noch zwei Kilo."

Mitarbeiter haben sich Exoskelette gewünscht

Die Idee, die Exoskelette anzuschaffen, sei aus der Abteilung selbst gekommen, erzählt Ritter. Die Firma hat dann Ende vergangenen Jahres drei dieser Unterstützungsgeräte angeschafft. Jetzt werden sie von seinen zehn Mitarbeitenden genutzt.

Das Exoskelett entlastet Nico Frank bei seiner Arbeit im Lager des Messebauers mac. SWR

Für jeden von ihnen ist das Gerät individuell eingestellbar. Die Mitarbeiter melden sich mit ihrem persönlichen Code an. Am Ende des Tages können sie auch ablesen, was das Exoskelett für sie übernommen hat. Da seien bei ihm schon mal 4.500, bei einem Kollegen sogar 9.000 Kilogramm Entlastung zusammengekommen, sagt Nico Frank: "Das ist schon toll."

Arbeitgeber hofft auf weniger Krankmeldungen

Melanie Stapelmann, die Gesundheitsmanagerin von mac, ist überzeugt, dass die Investition in die neue Technik beiden nutzen kann – dem Arbeitgeber und den Mitarbeitenden.

Für eine genau Auswertung sei es aber noch zu früh, weil die Geräte erst seit ein paar Monaten genutzt werden, so Stapelmann. Sie erwarte aber, dass sich weniger Kolleginnen und Kollegen mit Rückenschmerzen plagen müssen und sich damit auch weniger von ihnen krankmelden.