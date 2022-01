Polizei sucht Exhibitionisten

Die Polizei sucht mit Hilfe eines Fotos nach einem Mann, der in Gensingen ein Kind sexuell belästigt hat. Demnach habe der Gesuchte das 4-jährige Mädchen in einem Lebensmittelmarkt angesprochen und sich dann vor ihm entblößt, so eine Polizeisprecherin. Das Kind sei dann zu seiner Mutter gelaufen, die den Vorfall dem Personal gemeldet habe. Der Mann konnte unerkannt flüchten. Der Vorfall ereignete sich bereits Ende August des vergangenen Jahres. Laut Polizei habe es bis jetzt gedauert, ein geeignetes Foto aus dem Material der Überwachungskamera zu gewinnen. Hinweise nimmt die Polizei in Bingen entgegen.