Die Polizei in Wiesbaden hat am Sonntagnachmittag einen Exhibitionisten festgenommen. Der 60-Jährige war einer Jugendlichen an einer Bushaltestelle aufgefallen, weil er sich in schamverletzender Weise zeigte. Sie rief die Polizei. Eine Streife stellte bei dem Mann fast zwei Promille Alkohol fest und nahm ihn in Gewahrsam.