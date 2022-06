per Mail teilen

Das Verwaltungsgericht Trier hat einer ehemaligen Beamtin, die in Mainz gearbeitet hat, ihre Pension aberkannt. Laut Gericht hatte die Frau rund 100.000 Euro unterschlagen. Sie habe ihr dienstlich anvertraute Gelder selbst behalten und falsche Urkunden ausgestellt, um dies zu verschleiern, heißt es in der Begründung. Die Frau ist seit 2019 im Ruhestand. Gegen die Entscheidung kann sie innerhalb eines Monats Berufung vor dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in Koblenz einlegen.