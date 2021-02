per Mail teilen

Das Unternehmen Evertaste in Alzey muss eine umstrittene Führungskraft nicht entlassen oder versetzen. Das Mainzer Arbeitsgericht hat gestern einen Antrag des Betriebsrats zurückgewiesen. Der Betriebsrat von Evertaste beschuldigt den führenden Mitarbeiter unter anderem, eine Kollegin auf die Hand geschlagen zu haben. Die Gewerkschaft Verdi erhebt seit langem schwere Vorwürfe gegen den Mann, weil er Mitarbeiterinnen verbal und körperlich angegriffen haben soll. Vor dem Arbeitsgericht wurden gestern Zeugen vernommen. Wie der Anwalt des Betriebsrats berichtet, haben die Aussagen dem Gericht offenbar nicht gereicht, um dem Antrag des Betriebsrats stattzugeben. Dieser hatte gefordert, dass Evertaste den Mann entlassen oder versetzen soll. Der Betriebsrat kann jetzt Beschwerde vor dem Landesarbeitsgericht einlegen. Evertaste in Alzey stellt Tiefkühlmenüs für Fluggesellschaften her und hieß früher LSG Sky Food.