per Mail teilen

Für die Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Wiesbaden-Biebrich müssen am Sonntag rund 3.500 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Das hat die Stadt Wiesbaden mitteilt. Das Gebiet nördlich vom Schiersteiner Kreuz soll bis 11 Uhr evakuiert werden. Derzeit würden Standorte für Sammelunterkünfte gesucht. Nach Angaben der Stadt ist die Entschärfung der Bombe dann für 15 Uhr geplant. Wie lange sie dauern werde, könne man noch nicht abschätzen. Die Bombe war am Dienstag bei Sondierungsarbeiten für ein Neubaugebiet entdeckt worden.